»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡Ø¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¡¡¿·CM¤Ç¡ÈÁÇÈ©Èþ¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMAYBELLINE NEW YORK¡Ù¡Ê¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£¸å¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Î¹¹ð¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï2·î10Æü¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤ ¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥ê¥¥Ã¥É ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¡¢»³ÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¿·CM¤¬9Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¯¡¼¥ë¤Ê·è¤á´é¤ò¸«¤»¤ë»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤ò±©¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©¤³¤Î·Ú¤µ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢»³ÅÄ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÈ©Èþ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¯¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÁÆ¬¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«»ö°ìÈ¯¤Ç·è¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Å»ö¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈWORK HARD, PLAY HARD, MAKES CHANGE¡É ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥ë¥ß¥Þ¥Ã¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Ú¤µ¤ò±©¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ë¡©¤³¤Î·Ú¤µ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢»³ÅÄ¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÈ©Èþ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Ë¡Ö¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó SP¥¹¥Æ¥¤ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¯¥È ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ½ÉÊ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï2ÅÙÌÜ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÁÆ¬¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±©¤ò¿á¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¸«»ö°ìÈ¯¤Ç·è¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»Å»ö¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¡ÈWORK HARD, PLAY HARD, MAKES CHANGE¡É ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥á¥¤¥Ù¥ê¥ó ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£