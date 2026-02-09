¡Ú½°±¡Áª¡Û¾¾»³Àé½Õ¡¢ÃæÆ»¤ÎÂçÇÔ¤Ë¡Ö£±¡Ü£±¤¬£±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¿ô³Ø¤ÈÁªµó¤Ï°ã¤¦¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬8Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷³«»Ï»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÂçÍ¥Àª¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅêÉ¼·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬Âç¾¡¤Á¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡£°ì±þ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞ°Ý¿·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¼«Ì±¸øÌÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£ÂÎÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ë¿®¤òÌä¤¤¤¿¤¤¤È¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬Î©·ûÌ±¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæÆ»¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¡£·ë²Ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢1¡Ü1¤¬2¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é1¡Ü1¤¬1¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¿ô³Ø¤ÈÁªµó¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£