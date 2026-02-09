SHIHO¡¢14ºÐÄ¹½÷¡¦¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÌó21²¯±ß¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ¸«¡¡ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤Ë¶ÄÅ·¡¡É×¤Ï½©»³À®·®
¡¡³ÊÆ®²È¡¦½©»³À®·®¡Ê50¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¦¥µ¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê14¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÇÊª·ï¤òÆâ¸«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤Ë´¿À¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ¸«¤¹¤ëSHIHO
¡¡SHIHO¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ó¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·ÍÑ¤ÎÉô²°¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯20²¯±ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿ÅìµþÉÔÆ°»º¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÎÆÈÎ©¤Ø¸þ¤±¤¿Í½¹ÔÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²°¤È¤È¤â¤ËÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡Êª·ï¤Î´õË¾¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¼¡¤ËÅìÆî¸þ¤¤ÈÏÃ¤·¡¢ÃÛ30Ç¯¡Á40Ç¯¤ÎÊª·ï¤ò¸«³Ø¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÀÄ»³°ìÃúÌÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡¢ºÇ½é¤ÎÇä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤¬Ìó21²¯±ß¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâÁõ¤«¤é¸¼´Ø¥Õ¥í¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ë¹âµé´¶¤¬Éº¤¦Êª·ï¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°Å¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹°ìËë¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÉô²°¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡Ö²¿¤³¤ì¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¤Ë¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤À¤±¤ÇÌó23ÄÚ¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¹â¤¤Å·°æ¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥é¥ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹¥¤¤À¤è¡×¤È»×¤ï¤º´¶Ã²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¤ÊÍá¼¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¥µ¥é¥ó¡¢º£²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢µÞî±Ä¹½÷¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊª·ï¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ª°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥Á¥å¤µ¤ó¡Ê½©»³À®·®¡Ë¤â°ì½ï¤Ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ¨Åú¡£Á°¸þ¤¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
