¡Ú½°±¡Áª¡Û¾¾»³Àé½Õ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤³¤¤¤è¡×ÃæÆ»¤ÎÂçÇÔÍýÍ³¤ò»ØÅ¦¤·¡Ö°ã¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬8Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±Æü¤Ë³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷³«»Ï»þÅÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÂçÍ¥Àª¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅêÉ¼·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤¬Âç¾¡¤Á¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤¬Î©·ûÌ±¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæÆ»¤È¤¤¤¦À¯ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¡£·ë²Ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢1¡Ü1¤¬2¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é1¡Ü1¤¬1¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¿ô³Ø¤ÈÁªµó¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±¤È¸øÌÀ¡¢20¿ôÇ¯Ä¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤³¤½Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¸¶È¯¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¤«¤Ê¡£ËÉ±ÒÎÏ¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁ°¡¹¤«¤é¤ª¸ß¤¤¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤³¤¦¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÊÂ¤ß¤½¤í¤¨¤Æ¡¢À¯ºö¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤³¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£