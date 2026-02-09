Ææ¤ÎÀ©Éþ¤ª¤«¤Ã¤Ñ½¸ÃÄ¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥á¥ó¥Ð¡¼°úÂàÈ¯É½¤Ë¡ÖÆ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£oya¤¬¿´¶¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦oya¤¬3·î21Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¤³¦¤Ç³èÌö¡Ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÁ°¤ÇÍÙ¤ë¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢2·î5ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·ÇºÜ¡£oya¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¡¢¡Öoya¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£·ëÀ®Åö½é¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤äºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä»ÑÀª¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â´¶ÈÆü¤È¤Ê¤ë3·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢oya¤ÎÁÛ¤¤¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¶»¤Ë¡¢º£¸å¤â¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Öoya¤µ¤ó¼ä¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÆ¬¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ´¶È¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤òÀ¸¤ó¤À¿¶ÉÕ»Õ¡¦akane¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¡ÈÆæ¤ÎÀ©Éþ¤ª¤«¤Ã¤Ñ½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØAmerica¡Çs Got Talent¡Ù¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Âçºå¤æ¤«¤ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤äÊÄËëÆü¤Ë¤âÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Öºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö¾Þ¡×±é·à¡¦ÉñÍÙÉôÌç¡Ê¥À¥ó¥¹¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£oya¡¡ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ÂçÀÚ¤Ê¥¢¥Ð¥Ç¥£¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ä oya¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ð¥Ç¥£¤Î³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤ÆÇº¤ó¤ÀËö¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ç¤¹¡£
3·î21Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Ð¥Ç¥£¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÎ©¤ÄºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÍÙ¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤â°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¸Ä¿Í¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ïSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â´¶È¸ø±é½ªÎ»¸å¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊÄ¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
oya
