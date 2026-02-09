¼«Ì±°µ¾¡¼õ¤±¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¢¾å¤²Éý°ì»þ3000±ßÄ¶
½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤ò¼õ¤±¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¾å¤²Éý¤¬¡¢°ì»þ3000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ê¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¸áÁ°¤Î¼è°ú¤¬½ªÎ»¤·¡¢Àè½µËö¤è¤ê2410±ß¹â¤¤5Ëü6663±ß¤È¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ô²Á¥Ü¡¼¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹ÀÖ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¿ä¿ÊÎÏ¤¬Áý¤¹¤È¤Î¸«Êý¤«¤é³¤³°Åê»ñ²È¤é¤Î¡ÖÆüËÜÇã¤¤¡×¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ö¡Ê³ô²Á¡Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î¡Ë¿¿¤ÃÀÖ¤ÇÀµÄ¾¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÃ±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤Í¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤±¸ú²Ì½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×³ô²Á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç´ë¶ÈÍø±×¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Øºâ¸»¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼¨¤»¤ë¤«¤¬ÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£