Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Êì¿Æ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤Ë¡Ö¥¢¥ì²¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¡Ê51¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ç¤ÎÊì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡ÖÉã¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¾¼ÏÂ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Êì¤ÎÊý¤Ï¤è¤¦¤·¤ã¤Ù¤ëÂçºå¤Î¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ìî¡¹Â¼¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¸å¡¢OLÀ¸³è¤ä·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÊì¤â¼ã¤¤»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆ´¤ì¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡É¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¤ä¤í¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â1²ó¤Ï¤ä¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÃÆ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÏÆ»¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ë¡×¤¿¤á¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢¡Ö¡È¤Û¤Ê¼¤á¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿À¨¤¤¡£¡È¤ä¤ê¡É¤È¡È¼¤á¡É¤¬Áá¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç»ä¡¢½¬¤¤»ö10²¿¸Ä¤ä¤á¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»ä¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢½¬¤¤»ö¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¡¼¥ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢±Ñ¸ì¡¢½¬»ú¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤ì¤â´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤½¤Î¤¿¤áÊì¿Æ¤Ë¡Ö¥¢¥ì²¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡Ö¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¤â¡¢¡È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¡È»ä¤Ï¥³¥ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥³¥ì¤â¤Ç¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Ã¤Æº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡È¤Þ¤¢¤¨¤¨¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤¦¡£Â¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÂç³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á±éµ»¤òÊÙ¶¯Ãæ¡£¤Þ¤¿°ÊÁ°¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¼¡½÷¤Ï¡¢ÄÞ¤ò5¥»¥ó¥Á¤Ë¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¸«»ö¤Ë¡È¥®¥ã¥ë²½¡É¤·¤¿¤¬¡¢Êª¤¬½¦¤¨¤Ê¤¤¡¢È±¤òÀö¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öµ¤¤¬ºÑ¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¡ÈÀ¶Á¿·Ï¤¬¤¤¤¤¡É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Ìî¡¹Â¼¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£