¤¤Î¤¦ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢ÉÙ»³¸©Æâ¤Î3µÄÀÊ¤ò¼«Ì±ÅÞ¤¬ÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤â¼«Ì±ÅÞ¤«¤é2¿Í¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÉÙ»³1¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸µ¿¦¤ÎÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤¬8Ëü1000É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³1¶èÅöÁª ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦¸µ¡Ë
¡ÖÉÙ»³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¹ñÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ¤Ì³¤òÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤ò¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÉÙ»³3¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤ÎµÌ·Ä°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢12ËüÉ¼°Ê¾å¤ò½¸¤á¤Æ7²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈæÎãÂåÉ½ËÌÎ¦¿®±Û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÃ±ÆÈÎ©¸õÊä¤·¤¿¡¢¼«Ì±¡¦Á°¿¦ÅÄÈªÍµÌÀ¤µ¤ó¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈæÎãÅöÁª ÅÄÈªÍµÌÀ¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÁªµóÀï¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤Àï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»¿Æ±¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò°¦¤·¡¢ÉÙ»³¤òÍê¤à¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢Àï¤¤¤Î¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±¡¦¿·¿Í¤Î¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¤âÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈæÎãÅöÁª ¸Å°æ¹¯²ð¤µ¤ó¡Ê¼«Ì±¡¦¿·¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
½°±¡Áª¤Î¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢3Áªµó¶èÁ´ÂÎ¤Ç¡¢Á°²ó¤ò1.44¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ë53.25¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£