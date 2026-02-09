¡Ø3Ëü5000±ß¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¡ÙÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¡ÄÀÅ¤«¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¸÷·Ê¤¬52ËüÉ½¼¨¡¡¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÌÜ¤ËÀ¸µ¤¤¬¡×¡ÖËÜÅöÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶Æ°
Threads¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤ï¤ó¤³¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç52Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤ËÀ¸µ¤¤¬¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢1Ëü7000·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø3Ëü5000±ß¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¡ÙÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¡ÄÀÅ¤«¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¸÷·Ê¡Û
Èá¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤¿¤ï¤ó¤³
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökogao_kanazawa¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤¢¤ë»Ò¸¤¤ËÌÜ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¸¤¤Ï¡¢¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤È¥Á¥ï¥ï¤ÎMIX¸¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼õ¤±¸ý¤Ê´é¤¬¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¡¢À¸¸å7¥ö·î¤Î¤ï¤ó¤³¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î»Ò¸¤¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î»Ò¸¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀ®Ä¹¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢²Á³Ê¤ÏÌó3Ëü5000±ß¡£Ì¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î°Â¤¤²Á³Ê¤Ë¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¸¤¤Ï¡¢¶¹¤¤¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤È¼ä¤·¤½¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¸¤¡Ä¡£ÊÝ¸î¸¤¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¸¤¤ò·Þ¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Àè½»¸¤¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤½¤ì¤«¤é¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤È»Ò¸¤¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¸¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤á¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ¾Á°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¤´ÈÓ¤ò¥â¥ê¥â¥ê¿©¤Ù¤Æ·ò¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ôÆ¬¤ÎÀè½»¸¤¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Àè½»¸¤¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤È¤«¡£Àè½»¸¤¤¿¤Á¤â¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°
¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡Ä¡£¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³¤ËÀ®Ä¹¡ªÍ¥¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê²û¤¡¢¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÌµ¾ò·ï¤Î°¦¤¬¡¢¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¿´¤òÌþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÂº¤¤Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤á¤Á¤ã¤ó¤äÀè½»¸¤¤¿¤Á¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤Ï¡¢Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökogao_kanazawa¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ökogao_kanazawa¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£