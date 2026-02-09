¥¿¡¼¥¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Á¥Æ¥£¥é¥ÊÀþ¤Î±¿¹ÒºÆ³«¡¡1·î23Æü¤«¤é1Æü1±ýÉü
¥¿¡¼¥¥Ã¥·¥å¡¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Á¥Æ¥£¥é¥ÊÀþ¤Î±¿¹Ò¤ò¡¢1·î23Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¡£
1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ï¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëÈ¯¤¬1»þ´Ö40Ê¬¤«¤é1»þ´Ö50Ê¬¡¢¥Æ¥£¥é¥ÊÈ¯¤¬1»þ´Ö35Ê¬¤«¤é1»þ´Ö50Ê¬¡£
¥Æ¥£¥é¥Ê¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¡£¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ»þÂå¤Î·úÃÛ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤¬»Ä¤ê´Ñ¸÷¼ûÍ×¤âÂç¤¤¤¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆü·Ï´ë¶È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÅÏ¹Ò¼ûÍ×¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
TK1073¡¡¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê08¡§10¡Ë¡Á¥Æ¥£¥é¥Ê¡Ê07¡§50¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ
TK1077¡¡¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê19¡§50¡Ë¡Á¥Æ¥£¥é¥Ê¡Ê19¡§40¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦Æü
TK1074¡¡¥Æ¥£¥é¥Ê¡Ê08¡§40¡Ë¡Á¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê12¡§15¡Ë¡¿·î¡¦¿å¡¦ÅÚ
TK1078¡¡¥Æ¥£¥é¥Ê¡Ê20¡§30¡Ë¡Á¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¡Ê00¡§20+1¡Ë¡¿²Ð¡¦ÌÚ¡¦¶â¡¦Æü