À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»þ·×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥·¥ç¥Ã¥×¡Öontime¡Ê¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¡Ë¡×¤¬2·î13Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
CITIZEN¡¢SEIKO¡¢CASIO¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹âµ¡Ç½¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÏÓ»þ·×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥Ù¥ë¥ÈÄ´À°¤ä½¤Íý¡¢ÅÅÃÓ¸ò´¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤ÏËÜ´Û4³¬¡ÖAIRPORT MALL¡×¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å8»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£