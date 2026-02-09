¥é¥ó¥Á¤Ï¡ÈÇòÊÆ»ý»²¡É¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤Ï¡Ö¶á½ê¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç300±ß¤ÎÅâÍÈ¤²¡×¤òÇã¤¦Í§¿Í¡Ä»ä¤ÏËèÆü¡È600±ß¤ÎÊÛÅö¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ôÉ´±ß¤Îº¹¤Ê¤éÊÛÅö¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ÈñÍÑ¤òÈæ³Ó
¤ß¤ó¤Ê¥é¥ó¥ÁÂå¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡©
¥é¥ó¥Á¤Ï¡Ö²È¤Çºî¤Ã¤¿ÊÛÅö¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÊ¿Æü¤Î¥é¥ó¥ÁÂå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
Ç¯´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ê¿¶Ñ¡Ê12Ëü±ß¡Ë¤È³°¿©¡Ê30Ëü±ß¡Ë¤Ç18Ëü±ßÄøÅÙ¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥é¥ó¥ÁÂå¤ÏÀáÌó¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¥é¥ó¥ÁÂå¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï7.3¡ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¾å¾ºÎ¨3.0¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ
Á°½Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Á¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢20.7¡ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤ÇÎã¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼ê¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î°ì¤Ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤ªÊÛÅö¤Î²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¤êÊÛ¡§378±ß
¡¦¥Áー¥º¥Á¥¥ó¥«¥ÄÊÛÅö¡§496±ß
¡¦¼ãÄ»¤ÎÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¡§538±ß
¡¦ºÌ¤êËë¤ÎÆâÊÛÅö¡§572±ß
¡¦À¸Õª¾Æ¤ÊÛÅö¡§637±ß
¢¨2026Ç¯2·î»þÅÀ
¥¿¥ë¥¿¥ë¤Î¤êÊÛ¤Ï¾®ÇäÅ¹¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°Â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê624±ß¤ÈÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°û¿©Å¹¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä³°¿©¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç¥é¥ó¥Á¤òºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È1000±ß¤ÏÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤¿¤á¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¡¢¡Ö¼«¿æ¤¹¤ì¤ÐÀáÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤ÉÌÌÅÝ¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä³°¿©¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¡¦°Â¤¯¡×ºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¿Í¤ÎÂç¤¤ÊÌ£Êý¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤´ÈÓ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤ªÁÚºÚ¤À¤±Çã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ç¤¤ë¡©
¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀáÌó¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤À¤±»ý»²¤·¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ªÁÚºÚ¤À¤±¤ò300±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡×¤òÎã¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ç¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤È¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ªÁÚºÚ300±ß¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤Î²Á³Êº¹¤Ï¡¢¿ÞÉ½2¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½2
¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤ªÁÚºÚ¤À¤±300±ß¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢1²ó300～400±ßÄøÅÙ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä¥³¥í¥Ã¥±¡¢¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤ä³Æ¼ï¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢300±ßÄøÅÙ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÁÚºÚ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Î¥é¥ó¥ÁÂå¤ÎÊ¿¶Ñ624±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1Æü300±ß¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ì¤Ð·î¤Ë6500±ßÄøÅÙÀáÌó¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹
¤¿¤À¤·¡¢¤´ÈÓ¤ò»ý»²¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¥³¥¹¥È¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Ñー¤ËÆþ¤ì¤Æ±¿¤Ö¤È¤¹¤ì¤ÐÀö¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê´Ö¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö1Æü¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ªÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀáÌó¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Æ¯¤¯¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î¥é¥ó¥ÁÂå¤Ï485±ß¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇºÑ¤Þ¤¹¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï624±ß¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤À¤±¤ò»ý»²¤·¤Æ¤ªÁÚºÚ¤À¤±¤ò300±ß¤ÇÇã¤¨¤Ð¡¢1Æü300～400±ßÄøÅÙÀáÌó¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î¤Î¥é¥ó¥ÁÂå¤ò6500±ß°Ê¾åÉâ¤«¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥±¥Á¥±¥Á¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÃë¤ÏÀáÌó¤·¤ÆÊÌ¤Î¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ÁÃÍ´Ñ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
