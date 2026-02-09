°¼Á¤Ê¡ÈÊ¼ÌòÉÔÀµ¡Éµ¿ÏÇ¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ê¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Î½é¸øÈ½¤¬ÆÍÁ³±ä´ü¡Ä4·î¤Ë½ÐÄî¤Ê¤ë¤«
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×WINNER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤ÎÊ¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëºÛÈ½¤¬¡¢4·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
2·î9Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎË¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¡¦·º»öÂè10Ã±ÆÈ¤Î¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥®¥åÈ½»ö¤Ï¡¢Ê¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤È¡¢Ëã±º¡Ê¥Þ¥Ý¡Ë½»Ì±ÊØ±×»ÜÀß¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤Ë¿»á¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¸øÈ½¤ò¡¢4·î21Æü¸áÁ°10»þ¤Ë³«¤¯¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¡¢¡ÖÊ¼ÌòÃæ¤Ê¤Î¤Ë¥í¥óÌÓ¡×¤ÇÊªµÄ
Åö½é¡¢½é¸øÈ½¤Ï3·î24Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥ÎÂ¦¤¬º£·î5Æü¤ËÄó½Ð¤·¤¿¸øÈ½´üÆü±ä´ü¤Î¿½ÀÁ¤òºÛÈ½½ê¤¬¼õÍý¤·¡¢ÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸¡»¡¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤È¥¤»á¤òÊ¼ÌòË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëËã±º¶è¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢½Ð¶Ð¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ì±´êÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤»á¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Î¶ÐÌ³ÂÕËý¤Î»ö¼Â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤ä´ÆÆÄ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¤»á¤¬Ëã±º½»Ì±ÊØ±×»ÜÀß¤Ø¶ÐÌ³Àè¤ò°Ü¤·¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤âÆ±¤¸»ÜÀß¤ØÅ¾Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤äGPSÍúÎò¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª»ñÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ä¾ÀÜÊä´°ÁÜºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢·Ù»¡Á÷Ã×»þ¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤ÎÌµÃÇ·ç¶Ð¤Î»ö¼Â¤âÄÉ²Ã¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢Ê»¤»¤Æµ¯ÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¸øÈ½´üÆü¤Ë¤ÏÈï¹ð¿Í¤Î½ÐÄîµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤Ï½é¸øÈ½¤ËÄ¾ÀÜ½ÐÄî¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢WINNER¤Ï¸½ºß¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥Î¤ò½ü¤¤¤¿¥«¥ó¡¦¥¹¥ó¥æ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Ì¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£