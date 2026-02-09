Stray Kids¡¦I.N¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¿´²¹¤Þ¤ëÁ±¹Ô¡¡¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø1²¯¥¦¥©¥ó´óÉÕ
Stray Kids¤ÎI.N¤¬¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÁ±¹Ô¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
I.N¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2·î8Æü¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁí³Û1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛI.N¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¡¼¥Þ¡ß´ã¶À¤Ç¡ÈÈà»á´¶¡É
¤³¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¹ñÎ©¤¬¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅÈñ¤ä¡¢¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¿´Íý¼£ÎÅ»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
I.N¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿°¦¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢Ä¹¤¤¼£ÎÅ¤Î»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤Î°ìÆü¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´õË¾¤ÈÍ¦µ¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¿´¤«¤é²÷Éü¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
I.N¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤Ê´óÉÕ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãÀìÌçµ¡´Ø¡ÖÎÐ¤Î»±¡×¤Î¹â³Û´óÉÕ¼Ô¤Î²ñ¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Î¡¼¥Ö¥ë¥¯¥é¥Ö¡×¤ËÎòÂåºÇÇ¯¾¯¡ÊÅö»þ23ºÐ¡Ë¤Ç²ñ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅÈñ¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î·ÄËÌ¡¦·ÄÆîÃÏ°è¤Î»³²Ð»öÈï³²Éüµì»Ù±ç¡¢11·î¤Ë¤Ï¹á¹Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒÈï³²¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤â¡¢Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢I.N¤¬½êÂ°¤¹¤ëStray Kids¤Ï¡¢6·î6Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖThe Governors Ball Music Festival¡×¡¢9·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖRock in Rio¡×¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
