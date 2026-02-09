¥Ë¥Ã¥×¥ó¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¡È»ê¶Ë¤Î¡É¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹
¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Ïº£½Õ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¾ï²¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö»ê¶Ë¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¤È¡Ö»ê¶Ë¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Î2ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£¶ñºà¤È¤½¤Î»Å¾å¤²Êý¡¢¥½¡¼¥¹¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ø¤ÎÄü¤á¤òÊ¤¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Î²èÁü°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡Û´¥¥Ñ¥¹¥¿¤Î¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕÊñÁõ¤ËÊÑ¹¹¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÇ»¸ü¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¡×¡Ö¤¦¤Þ±ö¥ì¥â¥ó¡×¡Ö»ê¶Ë¤Î¥Ü¥ó¥´¥ì¡×¤Ê¤É
2·î6Æü¤ËÆ±ËÜ¼Ò¤Ç2026Ç¯½Õ²Æ¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Åöµ¨¤Ï¥°¥í¥µ¥ê¡¼¤Ç¿·¾¦ÉÊ16ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ2ÉÊ¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¿·¾¦ÉÊ17ÉÊŽ¥¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ2ÉÊ¤ò¡¢°ìÉô¤ò½ü¤3·î2Æü¤«¤é½Ð²Ù³«»Ï¤¹¤ë¡£¿·¾¦ÉÊ¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇäÌÜÉ¸¤Ï¥°¥í¥µ¥ê¡¼¤¬21²¯7,000Ëü±ß¡¢Îä¿©¤¬32²¯±ß¡£
²ÈÄíÍÑ¿©ÉÊ»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Î¼Ä»³¹¯»Ê¼¹¹ÔÌò°÷¤ÏËÁÆ¬¡Öºòº£¤Î¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¡¢ÊÆ¤ÎÉÔÂ¤ä²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤è¤ë¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤ÉÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¾ÃÈñ¼Ôµ¯ÅÀ¤Ç¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¿©»ö¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¿©¤Î³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Î»ÈÌ¿¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Åöµ¨¤Î°ì²¡¤·¾¦ÉÊ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à »ê¶Ë¤Î¡×¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤À¡£¼Ä»³ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¸¶ºàÎÁ¤«¤éÀ½Ë¡¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê300²ó°Ê¾å»Üºö¤ò½Å¤Í¤¿¡£²¹ÅÙÂÓ¤ò±Û¤¨¤¿¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿¼«¿®ºî¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à »ê¶Ë¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¡×¤Ï3¼ï¤ÎµíÈÔÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ä¾²Ð¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥ÈµíÈÔÆù¤Î¹á¤Ð¤·¤¤»Ý¤ß¤ÈÆÈ¼«¤Î¡È¤Ò¤ÆùÆóÃÊ¹þ¤ßÀ½Ë¡¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþÂ´¶¤Î¹â¤¤Ç»¸ü¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡£Æù¤Ï 100%µíÆù¤ò»ÈÍÑ¡£¡È¤Ò¤ÆùÆóÃÊ¹þ¤ßÀ½Ë¡¡É¤È¤Ï¤Ò¤Æù¤Î¥½¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅêÆþ¤òÊ£¿ôÃÊ³¬¤Ç¹Ô¤¦À½Ë¡¤Ç¡¢¾¦É¸ÅÐÏ¿ºÑ¡£
¾ï²¹¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ ¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à »ê¶Ë¤Î¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼
¡ÖÆ± »ê¶Ë¤Î¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Ï¸üÀÚ¤ê½ÏÀ®¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢4¼ï¥Á¡¼¥º(¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º)¤òÇÛ¹ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È¤Ê¤á¤é¤«¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼À½Ë¡¡É¤Ç¥Á¡¼¥º¤Î»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥º¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¡£¥Á¡¼¥º¤ÎÇÛ¹ç¤ò´Þ¤á¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡È¤Ê¤á¤é¤«¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼À½Ë¡¡É¤Ï¾¦É¸ÅÐÏ¿ºÑ¡£
°Ê¾å2ÉÊ¤ÏÆâÍÆÎÌ140g¡¢Åò¤»¤óÄ´Íý¡£¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¤À¤¬Å¹Æ¬²Á³Ê350¡Á370±ßÂæ¤òÁÛÄê¡£¡Ò¥ª¡¼¥Þ¥¤PÁ´ÂÎ¤Ç26Ç¯ÅÙ150²¯±ß¡Ó
¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹È¯Çä¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼²£ÃÇ·¿¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤¿·Á¤À¤¬¡¢Åöµ¨¤Ï´¥¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÎä¿©¤Ç¤â¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
´¥¥Ñ¥¹¥¿¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤â¤Á¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕÊñÁõ¤ËÊÑ¹¹¡£°ì»þµÙÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆ± ¶Ë¾å¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤ÏºÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ÎäÅà¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¶ñºà´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤È¹âºÚ¤Î¤ª¤À¤·¥Ñ¥¹¥¿¡×¤È¡ÖÇ»¸ü¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¡×¤ò¿·È¯Çä¡£¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡×¡Ö³ª¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¡Ö¤¦¤Þ±ö¥ì¥â¥ó¡×¤òº£Ç¯¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë²Æ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£ÎäÅà¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à »ê¶Ë¤Î¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡Ö»ê¶Ë¤Î¥Ü¥ó¥´¥ì¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö»ê¶Ë¤Î¡×ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤Ïºò½Õ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ó¥´¥ì¤ÏºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Î²èÁü°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡Û´¥¥Ñ¥¹¥¿¤Î¡Ö¤â¤Á¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕÊñÁõ¤ËÊÑ¹¹¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÇ»¸ü¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¡×¡Ö¤¦¤Þ±ö¥ì¥â¥ó¡×¡Ö»ê¶Ë¤Î¥Ü¥ó¥´¥ì¡×¤Ê¤É
¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç2026Ç¯ÅÙ150²¯±ß¤ÎÇä¾å¤²¤ò¸«¹þ¤à¡£¤¦¤Á¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤¬5²¯±ß¡£
¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï¡È¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤ò¡Ö¤¹¤´¤¤!¡×¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥¿¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ç¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¤ÈÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÈ¯Çä2Ç¯Â¤é¤º¤ÇÎß·×½Ð²Ù¿ô1²¯¿©¤òÆÍÇË¡£Ì±´ÖÄ´ºº¤Ç¤Ï25Ç¯1¡Á12·î¤Î¥É¥é¥¤¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬Á°Ç¯Èæ3%¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¡×¤ä¡Ö¤×¤ê¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¿©´¶ÁÌµÚ»Ô¾ì¤Ï 68%Áý¤ÈÂçÉý¤Ë¿Ä¹¤·¡¢Áá¤æ¤Ç»Ô¾ì(15%Áý)¤ò¾å²ó¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÏÎäÅà¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤ÏNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£25Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ÏÎäÅà¸Ä¿©¥Ñ¥¹¥¿Á´ÂÎ¤âÁ°Ç¯Èæ15%Áý¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Þ¥¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ï35%Áý¤È»Ô¾ì¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÒÊÆÇþÆüÊó2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¡Ó