³¤ÍÎÆ²¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡×¡¢¡Ö¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ìー¥É¡×¡¢¡Ö¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂ¤·Á¤¬½é½ÐÅ¸¡ª¡Ú#¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡Û
¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¤Î³¤ÍÎÆ²¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂ¤·Á¸¶·¿¤äºÌ¿§¸«ËÜ¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¤Î³¤ÍÎÆ²¥Öー¥¹
¡¡¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¥´¥¸¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¡Ö¥¥ó¥°¥®¥É¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬½ÐÅ¸¡£¥´¥¸¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾¾Â¼¤·¤Î¤Ö»á¤¬¸¶·¿À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¥ó¥°¥®¥É¥é¤¬¶®Ã«¤Î¶¶¤òÇË²õ¤¹¤ë¾ð·Ê¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¾¾Â¼»á¸¶·¿¤Î¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÈºÇ¸å¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡É¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¥ó¥°¥®¥É¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×
¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÈºÇ¸å¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡É¡×
¡¡¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó½é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¸¶·¿¤äºÌ¿§¸«ËÜ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Êー¡×¡¢¡ÖÈù¾Ð¤Î¥Æ¥ì¥µ¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸¶·¿½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ìー¥É¡×¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤é¤·¤¤³°Ï¢Ì£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ìー¥É¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ Èù¾Ð¤Î¥Æ¥ì¥µ¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¯¥ì¥¢¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Êー¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ë¥Ðー¥Õ¥¡¥ó¥°¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¸¥¸¡ÊÊÑ¿È¡Ë¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥²¥Ã¥¿ー¥í¥Ü OVA Ver.¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥²¥Ã¥¿ー OVA Ver.¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È¥¦¥£¥ó¥°¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ê¥Ñー¥×¥ëVer.¡Ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¥²ー¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¥²ー¥à¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥²ー¥à¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¶áÇ¯³¤ÍÎÆ²¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖNINJA GAIDEN¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È1988Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡×¤Î¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ©ÂÎ²½¤Ïº£¸å¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ê¡ØNIINJA GAIDEN¡ÊÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡Ë¡Ù¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ê¡ØNIINJA GAIDEN 4¡Ù¡Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ä¥¯¥â¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥É¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¡×
¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ª¥»¥í¥Ã¥È¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¶¡¦¥Ü¥¹¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯ ¥¹¥Ëー¥¥ó¥°¥¹ー¥ÄVer.¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ß¥ä¥³¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥µ¥¡×
º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥â¥¨¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ß¥æ¡×
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ NNJA GAIDEN 4 ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×
¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ NNJA GAIDEN 4 ¥ä¥¯¥â¡×
¡Ö¥á¥¬¥½¥Õ¥Ó Ä¶Âç·¿µð¿Í¡×
¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ ¾®Ä»Ver.¡×
¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ ÀÄÎ¶Ver.¡×
¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ 17¼þÇ¯Ver.¡×
