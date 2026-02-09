¡Ú¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡Û ³«ºÅÆü»þ¡§2·î8Æü10»þ～17»þ ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 1～8¥Ûー¥ë Æþ¾ìÎÁ ÅöÆü·ô¡§4,000±ß

¡¡¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¡×¤Î³¤ÍÎÆ²¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂ¤·Á¸¶·¿¤äºÌ¿§¸«ËÜ¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026[Åß]¤Î³¤ÍÎÆ²¥Öー¥¹

¡¡¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¡Ö¥´¥¸¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ËÂ³¤¯¡Ö¥­¥ó¥°¥®¥É¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤¬½ÐÅ¸¡£¥´¥¸¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾¾Â¼¤·¤Î¤Ö»á¤¬¸¶·¿À½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥­¥ó¥°¥®¥É¥é¤¬¶®Ã«¤Î¶¶¤òÇË²õ¤¹¤ë¾ð·Ê¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯¾¾Â¼»á¸¶·¿¤Î¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÈºÇ¸å¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡É¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥­¥ó¥°¥®¥É¥é Re:¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡×

¡ÖARTPLA SCULPTURE WORKS ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÈºÇ¸å¤Î¼¹¹Ô¼Ô¡É¡×

¡¡¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó½é½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¸¶·¿¤äºÌ¿§¸«ËÜ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡×¡¢¡Ö¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Êー¡×¡¢¡ÖÈù¾Ð¤Î¥Æ¥ì¥µ¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸¶·¿½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ìー¥É¡×¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤é¤·¤¤³°Ï¢Ì£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Æ¥Ã¥«¥Þ¥ó¥Ö¥ìー¥É¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¾ëÇ·Æâ¹îÌé¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ Èù¾Ð¤Î¥Æ¥ì¥µ¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¯¥ì¥¢¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¤×¤ê¤×¤ê¥×¥ê¥º¥Êー¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ë¥Ðー¥Õ¥¡¥ó¥°¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¸¥¸¡ÊÊÑ¿È¡Ë¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥²¥Ã¥¿ー¥í¥Ü OVA Ver.¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥²¥Ã¥¿ー OVA Ver.¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Ê¥¤¥È¥¦¥£¥ó¥°¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥·¥ó¥Ó¥ªー¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ê¥Ñー¥×¥ëVer.¡Ë¡×

¡¡¤Þ¤¿¥²ー¥à¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ë­ÉÙ¤Ê¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¥²ー¥à¤Ç¸«¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥²ー¥à¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤­¤ÊÌ¥ÎÏ¡£¶áÇ¯³¤ÍÎÆ²¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖNINJA GAIDEN¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È1988Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡×¤Î¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ©ÂÎ²½¤Ïº£¸å¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¡£

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ê¡ØNIINJA GAIDEN¡ÊÇ¦¼ÔÎ¶·õÅÁ¡Ë¡Ù¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ê¡ØNIINJA GAIDEN 4¡Ù¡Ë¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ä¥¯¥â¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¢¥É¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥è¥·¥å¥¢¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¡×

¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ª¥»¥í¥Ã¥È¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥¶¡¦¥Ü¥¹¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥Í¥¤¥­¥Ã¥É¡¦¥¹¥Íー¥¯ ¥¹¥Ëー¥­¥ó¥°¥¹ー¥ÄVer.¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ß¥ä¥³¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥µ¥­¡×

º¸¤«¤é¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥â¥¨¡×¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥¯ ¥ß¥æ¡×

¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â°Ê²¼¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£

¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ NNJA GAIDEN 4 ¥ê¥å¥¦¡¦¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×

¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ NNJA GAIDEN 4 ¥ä¥¯¥â¡×

¡Ö¥á¥¬¥½¥Õ¥Ó Ä¶Âç·¿µð¿Í¡×

¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ ¾®Ä»Ver.¡×

¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ ÀÄÎ¶Ver.¡×

¡Ö1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ½é²»¥ß¥¯ 17¼þÇ¯Ver.¡×

