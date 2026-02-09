¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢ー¥ß¥ä »þ½ä¤ë²Ö±àVER.¡×¤¬Í½Ìó³«»Ï
¡Ú¥¢ー¥ß¥ä »þ½ä¤ë²Ö±àVER.¡Û 9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§35,750±ß
¡¡³¤³°¥áー¥«ー¡ÖMyethos¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¢ー¥ß¥ä »þ½ä¤ë²Ö±àVER.¡×¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï35,750±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×¤è¤ê¡Ö¥¢ー¥ß¥ä »þ½ä¤ë²Ö±àVER.¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Çò¤ÈÀÄ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥¢ー¥ß¥ä¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Á¥åー¥ë¤È¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¿þ¤¬²Ö¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¼Á´¶¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¾ó¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ç¸÷Âô´¶¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ó¿È¤ËÍí¤àÊõÀÐ¤Ï¿å¾½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ¬¾å¤Î²¦´§¤È³Æ¼ï¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¶ä¤Îµ±¤¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢ÂæºÂ¤Ë¹¤¬¤ë¿ð¡¹¤·¤¤ÎÐ¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÚÎï¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¾ð·Ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) HYPERGRYPH Yostar