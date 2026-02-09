¤Ò¤í¤æ¤¡Ö¹â»Ô±ß°Â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡×¡ÖÅê»ñ¤·¤¿¤ê³°²ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤±¤É¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Âè51²ó½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â»Ô±ß°Â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¤Ò¤í¤æ¤»ýÏÀ¡ÄÅê»ñ²È¤Ï¡Ö¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤±¤É¡×ÀâÌÀ²èÁü
¡¡8ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMAÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø#¥¢¥Ù¥×¥é½°±¡Áª SP¡ÁEXIT¤ÈÍö´Ý¤È¡¢»þ¡¹¤Ò¤í¤æ¤¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢³ÍÆÀµÄÀÊÍ½ÁÛ¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î°Õ»Ö¤¬³ä¤È¶¯¤¤¤Î¤¬µö¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º¸ÇÉÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸¤Ç¿ä¤»¤ëÅÞ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¯ºö¤ÇÃ¯¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î´é¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤ò¿ä¤»¤ë¤«¡£»³ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤«¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¿ä¤»¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥¥ã¥é¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤ÑÏ¡çÖ¤µ¤óÂåÉ½¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ»þÂå¤â·É±ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÅê¤²¤«¤±¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡¢¤¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Á¤ç¤Ã¤È·É±ó¤¹¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡¢¤Ê¤ó¤«°¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£Í×¤Ï¡¢¤³¤ÎÃ±¸ì¤ò»È¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤«°¤½¤¦¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¤´Ö¤Î¿Í¤¬¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤À¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á°¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢½é¤Î5Ëü7000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇú¾å¤²¡£¤³¤ì¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖAbema¤ä¥ê¥Ï¥Ã¥¯¤Ç¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¹â»Ô±ß°Â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ß°Â¡¦³ô¹â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤·¤¿¤ê³°²ß»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ãÌµ¤¤¿Í¤ÏÊª²Á¹â¡£Æó¶Ë²½¤Ï²ÃÂ®¤·¤½¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
