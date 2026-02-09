¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ÎÈ½·è¡Ä¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤Îºá¡¡¹á¹ÁÌ±¼çÇÉ¤Ç¸½ºß78ºÐ¡¡Ä¹´ü¹´Â«¤Ê¤É¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ°²½¤«
¹á¹Á¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ìÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¹á¹Á¤ÎÌ±¼çÇÉ¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÈãÈ½Åª¤Êµ»ö¤ÇÃÎ¤é¤ìÇÑ´©¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥ó¥´ÆüÊó¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎóÕÃÒ±Ñ¡Ê¤ì¤¤¡¦¤Á¤¨¤¤¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñÀªÎÏ¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤Ë´í³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢2025Ç¯12·î¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎÌ·º¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤Î¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°11»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤¿9Æü¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡óÕÃÒ±Ñ»á¤Ï¸½ºß78ºÐ¤Ç¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¹´Â«¤È»ýÉÂ¤Ê¤É¤Ç·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£