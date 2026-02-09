¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¾»³±Ñ¼ù¡ÖÀ¨¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¡×Í¥¾¡ÌÜÁ°¤Ç2ÅÙ¤â²»¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2026Ç¯2·î8Æü¡¡¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¡TPC¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¡á7261¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤¿16Ç¯¡¢17Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥¿¥é¥×¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÇÔ¤ì2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Âç²ñ3¾¡ÌÜ¡¢ºòµ¨³«ËëÀï¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼°ÊÍè¤Î¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡ÌÜ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö17ÈÖ¤Þ¤Ç¤ÏÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸åÎÏ¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¾»³¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï14¥Û¡¼¥ëÃæ¤ï¤º¤«3¥Û¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Ë¥¹¥³¥¢¥á¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤á¡¢7ÈÖ¤Ç¤Ï7¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Ñ¡¼5¤Î2¥Û¡¼¥ë¤Ç³Î¼Â¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÂÇ¥ê¡¼¥É¤ÇºÇ½ª18ÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²»¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤ëÉÔ±¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â2ÅÙ¡£
¡¡¤Þ¤ºÀµµ¬¤Î18ÈÖ¡£·è¤á¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿»þ¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡ÖÆþ¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤ÓÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾¡Éé¤ò·ü¤±¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë18ÈÖ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Âç¤¤ÊÊª²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹½¤¨Ä¾¤·¤ÆÂÇ¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÃÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏÎãÇ¯Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤ë¡£18Ç¯¤Ë¤Ï1½µ´Ö¤ÇÌó72Ëü¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´¿À¼¤äÌî¼¡¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¿¤á¡ÖÀ¤³¦°ìÁû¡¹¤·¤¤¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ºÇ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ìÈÖÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Àµµ¬¤Î18ÈÖ¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í¥¾¡¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾¡¼Ô¤ò¾Î¤¨¡ÖÀ¨¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤µ¤Ï±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£