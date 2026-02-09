¡Ö¤Þ¤¸½÷¤À¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈà½÷²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½÷»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ONE OK ROCK¤ÎTaka¤µ¤ó¤Ï2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTaka¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ösu¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜÎÏ±Ô¤¤¡×¡Ö¤â¤¦²Ä°¦²á¤®¤Æ¤º¤ë¤¤!!¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡¡Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤è¡×¡Ö»÷¤Æ¤¤¿¤Í¡×¡ÖÈà½÷²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖTaka¥Ô¥ó¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ë½÷»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ösu¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜÎÏ±Ô¤¤¡×Taka¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï»ä¤Î¥â¥Î¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤È´é¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬»ô¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤â¤Ï¤äÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö#Ìþ¤·#¤Þ¤¸½÷¤À¤·¤Æ¤¯¤ë#¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¡×2025Ç¯8·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï°¦¸¤¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Taka¤µ¤ó¡£¡ÖWelcome to Tokyo Sushi¡ÊÅìµþ¤Ø¤è¤è¤¦¤³¤½¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
