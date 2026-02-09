Ã°Àº¹þ¤á¤¿¥Ð¥é¤ÎÈ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡ª¡¡¡Ö²Ö°ìÎØ¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÈ¿¢¤¨¡×¤Ç¤âÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
50Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÄí¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î²È»ö¤ä²ð¸î¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹Í£°ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÈ¾Ç¯Á°¤Ë±à·ÝÅ¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿³¤³°¸¶»º¤Î´õ¾¯¤Ê¥Ð¥é¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤¿Åð¤Þ¤ì¤¿¡×¸°¤ò¤«¤±¤Æ¤â²õ¤µ¤ì¤ëìÐÁ¬È¢
¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¤ÎÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¥¦¥í¤òÊÒ¼ê¤ËÄí¤Ø½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¥é¤ÎÈ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤À¤±¤¬¡¢¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¹õ¤¤ÅÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£É÷¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾·Â30¥»¥ó¥Á¤Ï¤¢¤ë½Å¸ü¤Ê¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿È¤´¤È¡¢¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌçÈâ¤Ë¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¿¯Æþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ï©¤«¤é»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ëÄí¤Î±ü¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À»ö¼Â¤Ë¡¢A¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤òÉ¬»à¤Ë²ó¤Ã¤Æ¿Ò¤ÍÊâ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤Ç·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤·ÈÈ¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤Ë¤É¤¦ºÛ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤³¤ÈË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎËÌÂ¼¿¿°ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²³Û¤ÎÂ¿²É¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤
¡¼¡Ö²Ö°ìÎØ¡×¡Ö¾®¤µ¤ÊÈ¿¢¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯³Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Èï³²³Û¤ÎÂ¿²É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÈÈºá¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¤Î¤Ç·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢Èï³²¤¬·ÚÈù¤Ê¾ì¹ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤ÇÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍ¾ºá¤È¤·¤ÆÄÉµÚ¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯³Û¤À¤«¤é¡×¤Èµã¤¿²Æþ¤ê¤»¤º¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¤â¤·ÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¿¢Êª¤ÎÊÖ´Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ê¤É¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÈ¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤È¤·¤Æ¡¢¿¢Êª¤ÎÊÖ´Ô¤ä¡¢¤â¤·¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î»þ²ÁÁêÅö³Û¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ö¼ÕÎÁ¡ÊÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Öºâ»ºÅªÂ»³²¡Ê¿¢Êª¤ÎÂå¶â¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇå½þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤â°Ö¼Õ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë½»µï¿¯Æþ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»ÌÜÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°¼ÁÀ¤¬¹â¤¯Àº¿ÀÅªÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¾¯³Û¤Ê¤¬¤é°Ö¼ÕÎÁ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤ÎÉßÃÏÆâ¤ä¸¼´ØÀè¤Ë¤¢¤ë¿¢Êª¡¦¿¢ÌÚÈ¤òÅð¤à¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¾¿Í¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¢Êª¤ä¿¢ÌÚÈ¤ò¾¡¼ê¤Ë»ý¤Áµî¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢·ºË¡235¾ò¤Î¡ÖÀàÅðºá¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡Äê·º¤Ï10Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¤òÅð¤à¤¿¤á¤ËÌçÈâ¤ò³«¤±¤ÆÄí¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ºË¡130¾ò¤Î¡Ö½»µï¿¯Æþºá¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÅ¡Âð¿¯Æþºá¡Ë¡×¤âÀ®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤«¤¬Áð²Ö¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¢¡ËÌÂ¼¿¿°ì¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡ËÊÛ¸î»Î¡¡
¡Ö¤¤¿¤Ù¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤ëÂç¿Íµ¤¥í¡¼¥«¥ëÊÛ¸î»Î¡£ÇÃµ¤·¤«¤éM&A¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë