¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡×¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡3¡¥6¥ª¡¼¥×¥ó¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤Ø
¡¡¡Ögelato pique¡Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ë¡×¤Ï¡¢3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¡ÖGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¡×ÂÐ¾Ý4Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ï¤â¤³¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¡ß¡Ö¥¸¥§¥é¥Ô¥±¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖGELATO PIQUE ¡¦ SANRIO CHARACTERS¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¡È¤â¤³¤â¤³¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ·Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸¤¡õÇ¤Î¥¦¥§¥¢¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿»¨²ß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡ÖGELATO PIQUE LIMITED CONCEPT STORE¡×ÂÐ¾Ý4Å¹ÊÞ¡ÊÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ¥Ò¥ë¥º ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¢JRÇîÂ¿¥·¥Æ¥£ AMU EST¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¤ß¡¢»öÁ°¤ÎÍèÅ¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡×¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í2¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ösanrio house¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ösanrio house¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EC¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡ÖUSAGI ONLINE¡×¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMASH STORE¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÅ¸³«Í½Äê¤À¡£
¡¡¢¨¡Ö¡¦¡×¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¤¬Àµ¼°É½µ
