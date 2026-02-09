¡ÖÈà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¤é¡Ä¡×¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø·°¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÔÀï¤Ç¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÊ¸¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤¬¸½ÃÏ£²·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç³ùÅÄÂçÃÏ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤Î£±¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢30Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¯»Å³Ý¤±¡¢Äã¤¤¥¯¥í¥¹¤Ç¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£·èÄêµ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤±¤¿¤¬¡¢Ì£Êý¤È¤ï¤º¤«¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Î¼ê¤¬´é¤ËÅö¤¿¤ê¡¢»°ãø¤¬É¡·ì¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤·¡¢µ¤Ç÷¤ò¸«¤»¤ÆÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢61Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤Ç£±ÅÀ¤¬±ó¤¯¡¢½ÉÅ¨¤È¤Î¡ÈM23¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤Ï»°ãø¤ËÂÐ¤·¤ÆºÎÅÀ¡Ö£¶¡×¤òÉÕÍ¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¾Î¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤è¤ê¹â¤¤·ë²Ì¤òµá¤á¡¢¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡Ö30Ê¬¡¢»°ãø¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£²¥´¡¼¥ë¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
