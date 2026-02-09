¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×ºî¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¡ÖÀãÊøÂçÊ¡¡×¤¬´°À®!? ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡Û¡Ö°«¤Á¤ã¤ó¤¬ÈþÌ£¤¤¤È»×¤¦¤Þ¤Ç¡×R¢©A 1:15:49 WR¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡Û¡Ö°«¤Á¤ã¤ó¤¬ÈþÌ£¤¤¤È»×¤¦¤Þ¤Ç¡×R¢©A 1:15:49 WR
¡¡¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤òºî¤Ã¤¿¤éÂç¼ºÇÔ¡£¤½¤³¤«¤é¸«»ö¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤·¤ÆÊÌ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶×ÍÕ»ÐËå¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖVOICEROID¥¥Ã¥Á¥óÆ°²è¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÔÀ½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÎÁÍýÆ°²èÅê¹Æ¼Ô¥·¥ã¥ë¤µ¤ó¡£¡ÖÏÂ²Û»Ò²°¤Ç¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤òÇã¤Ã¤¿¤é400±ß¶á¤¯¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿Êý¤¬°Â¤¤¤·¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄ´Íý¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÄÔÄ´¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤Ä¤Ö¤¢¤óºî¤ê¡£¾®Æ¦¤ò¿åÀö¤¤¤·¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡Öº¹¤·¿å¤ò2²ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍýÍ³¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎËÜ²»¤¬¥Ý¥í¥ê¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï³Ø¹»¤Ç¾®Æ¦¤Î¿æ¤Êý¤â½¬¤¤¡¢³Ø±àº×¤Ç¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤òºî¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤»¤ë¤Þ¤Çè§¤Ç¤¢¤²¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¢¤±¡¢¾®Æ¦¤òÄÀÅÂ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Â³¤¯¹©Äø¤Ï¡ÖÄÀÅÂ¤·¤¿¤éÀÅ¤«¤Ë¾åÀ¡¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÈÀ¡¤ó¤ÀÉôÊ¬¤À¤±¼Î¤Æ¤ë¡É¤È´ª°ã¤¤¡£ËÜÍè¤ÏÂù¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤´¤È¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡è§¤Ç½Á¤òÂ¿¤á¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þºî¶È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼Ñ¤¿¤éOK¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥·¥Ô¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Èºî¶ÈÂ³¹Ô¡£ÂçÎÌ¤Î¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÅêÆþ¤·¡¢¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦º®¤¼¤Ê¤¬¤é¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ø¥é¤Ç¤¹¤¯¤¦¤È²ô¤ÇÍî¤Á¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ó¤³ºî¤ê¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¹¤²¡¢Ç¨¤é¤·¤Æ¸Ç¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¤ó¤ò³Ý¤±¤ÆÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÂçÊ¡ºî¤ê¡£Ìß¤òÊ¨Æ¤·¤¿Åò¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çè§¤Ç¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼¡¤Î¹©Äø¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡ÖÆé¤Ë°Ü¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç³ê¤é¤«¤ÊÌß¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎý¤ë¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æè§¤Ç½Á¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤«¤éÆé¤Ë°Ü¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤È¤³¤í¤¬¿åÊ¬¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Îý¤ë¤Î¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤É¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º½Åü¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤â»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢¿å¤òÂ¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¾¯¥À¥Þ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¡Ö¥Ø¥é¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ³ê¤é¤«¤ËÎ®¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ·ªÊ´¤Î¾å¤Ë°Ü¤·¡¢¤¢¤ó¤³¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊñ¤àÃÊ³¬¤Ø¡£¤·¤«¤·Ìß¤¬¤æ¤ë¤¹¤®¤ÆÊñ¤á¤ë¸Ç¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°«¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«ÀèÀ¸¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¹¤êÉÕ¤±¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»®¤Ë¤¤¤Á¤´¡¢¥Ñ¥¤¥ó¤òÊÂ¤Ù¡¢¾å¤Ë¤¢¤ó¤³¡¢¤½¤Î¾å¤«¤éÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤Ìß¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×²þ¤á¡ÖÀãÊøÂçÊ¡¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤Ã¤¿¤éÎ®¹Ô¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¤¢¤ó¤³¡¦Ìß¤ò½Ä¤ËÀÑ¤ó¤ÀÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤âÈäÏª¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡ºî¤ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èè¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£400±ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô²òÀâ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¹©Äø¤â´Ý¤´¤È³Ú¤·¤àÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤ÏÂçÊ¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÄ¶¥¬¥Ð¥¬¥Ð²ó
Ê¢¤Ë¼ý¤á¤ì¤Ð³§Æ±¤¸ÍýÏÀ¤ä¤á¤Æ¤â¤í¤Æ
¤¢¤¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¹¤ê¤ã¤¨¤¨¤Î¤«
¼ÂºÝ¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤¿w
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
