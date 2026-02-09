Âçºå»ÔÄ¹Áªµó¤Î¡ØÌµ¸úÉ¼¡Ù13.77¡ó¡¡12Ç¯Á°¤Î¶¶²¼»ÔÄ¹¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×½ÐÄ¾¤·Áª¤È¶á¤¤¿ô»ú¤Ë¡Ä
¡¡Âçºå»ÔÄ¹Áªµó¤ÇÌµ¸úÉ¼¤¬ÅêÉ¼Á´ÂÎ¤Î£±£³¡¥£·£·¡ó¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤äÁ°¡¹²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âçºå»Ô¤ÎÈ¯É½¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçºå»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤ó¤À²£»³±Ñ¹¬»á¤¬¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦Ìµ¸úÉ¼¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£±£³¡¥£·£·¡ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£°£²£³Ç¯¤Ë²£»³»á¤ÈËÌÌîÌ¯»Ò»á¤é¤¬Áè¤Ã¤¿»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤ÏÌµ¸úÉ¼¤Î³ä¹ç¤Ï£µ¡¥£±¡ó¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢£²£°£±£´Ç¯¤ËÅö»þ¤Î¶¶²¼Å°»ÔÄ¹¤¬¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ò¤·¡¢¼ç¤ÊÀ¯ÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÌµ¸úÉ¼¤Î³ä¹ç¤¬£±£³¡¥£µ£³¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢Áªµó¤Î¹½¿Þ¤äÌµ¸úÉ¼¤Î³ä¹ç¤¬£±£²Ç¯Á°¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£