57ºÐ¡¦µÈÅÄ±Éºî¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÀã¤Ï¤ï¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡¢°¦¾ð¤Ë¤¸¤à¡È¼êºî¤ê¡ÉÀã¤À¤ë¤ÞÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¡ºòÇ¯Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡¢ºÊ¤ÏÆâ»³ÍýÌ¾
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æâ»³ÍýÌ¾¡Ê44¡Ë¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¡Ê57¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅìµþ¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿ ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÀã¤Ï¤ï¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç ¤Ü¤ó¤ä¤êÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹w¤Ê¤Î¤Ç ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¾ð¤Ë¤¸¤à¼êºî¤ê¤ÎÀã¤À¤ë¤Þ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¡×°¦¾ð¤Ë¤¸¤àµÈÅÄ±Éºî¤Î¡È¼êºî¤ê¡ÉÀã¤À¤ë¤Þ
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢7Æü¡Á8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÀÑÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Äí¤é¤·¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾®¤µ¤ÊÀã¤À¤ë¤Þ¤¬1ÂÎ¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀã¸«¼ò¤È¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥Î¡¼¥Þ¥óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö°¦¾ð¤ÎÇ®¤Ç¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤ËÀã¤À¤ë¤Þ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÈÆâ»³¤Ï21Ç¯11·î21Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¡×°¦¾ð¤Ë¤¸¤àµÈÅÄ±Éºî¤Î¡È¼êºî¤ê¡ÉÀã¤À¤ë¤Þ
¡¡´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢7Æü¡Á8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÀÑÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Äí¤é¤·¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾®¤µ¤ÊÀã¤À¤ë¤Þ¤¬1ÂÎ¡£¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÀã¸«¼ò¤È¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÈÆâ»³¤Ï21Ç¯11·î21Æü¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃÂÀ¸¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£