役員会で代表選出方法協議と斎藤氏 役員会で代表選出方法協議と斎藤氏 役員会で代表選出方法協議と斎藤氏 2026年2月9日 11時39分 共同通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ 　中道の斎藤鉄夫共同代表は9日の記者会見で、同日午後の執行役員会で新代表を選ぶ方法を協議すると述べた。 リンクをコピーする みんなの感想は？