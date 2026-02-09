±§ÅÔµÜ¤Þ¤¡¢3ºÐÄ¹ÃË¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡È¼êÊÔ¤ß¡ÉºîÉÊ¿È¤Ë¤Ä¤±¥Ô¡¼¥¹¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤³¤Æ¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó´ïÍÑ¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥¥Ê¤Î»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î±§ÅÔµÜ¤Þ¤¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÄ¹ÃË¡Ê3¡Ë¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö¤³¤Æ¤é¤Á¤ã¤ó@koteramaricorin¤¬ÊÔ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ ¤µ¤Ã¤½¤¯»Ò¶¡¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤ ²Ä°¦¤¤ ¤³¤Æ¤é¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤Î¾®»û¿¿Íý¡Ê34¡Ë¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥È¤ÎË¹»Ò¤ä¥¢¡¼¥à¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿Ä¹ÃË¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¤¤ã¤ï¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í ¤³¤Æ¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó´ïÍÑ¤À¤Í¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡¼¡¼¡¼¡¼ ÊÔ¤ßÊª½ÐÍè¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤!!¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤Þ¤¤Á¤ã¤ó»÷¡×¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Æ¤Þ¤ê¤µ¤ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤â¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤È»³Ì¾¤Ï¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¦±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯6·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
