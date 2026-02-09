¼«Ì±ÅÞ¤¬316µÄÀÊ³ÍÆÀ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¡¡ÃæÆ»49µÄÀÊ¤ÈÂçÉý¸º¡Ä³ÆÅÞ¤ÇÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌë¡¢Á´µÄÀÊ¤¬³ÎÄê¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¸á¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Á´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÏÁ´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2¤ò¾å²ó¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î172µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë49µÄÀÊ¤È»´ÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤¹ÅÞ¤È¸º¤é¤¹ÅÞ¡¢ÌÀ°Å¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¤Î¤¦TBS¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸øÌó¤Ë¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÌó¤Ç2Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¿©ÎÁÉÊ¸ÂÄê¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¤Î¹ñºÄ¤ÏÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¡¢¡Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¡ËÁÊ¤¨¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¤Î¤´°Õ¸«¤â»Ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯·ëÏÀ½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Ï·ûË¡²þÀµ¤Î¹ñ²ñÈ¯µÄ¤ËÉ¬Í×¤ÊµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â»ÔÁíÍý¤â¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÀ§¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§»²À¯ÅÞ¤Ï2µÄÀÊ¤«¤é15µÄÀÊ¤Ø¡¢¢§¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï½é¤á¤Æ¤Î½°±¡Áª¤Ç11µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîÅÞ¼ó¤Ï¤½¤Î°ì°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢Âç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò¸øÌó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍ£°ì¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡È¹â»Ô¿Íµ¤¡É¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤Ë´Ø¤ï¤êÁ°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¸øÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈæÎã¤Î½ÅÊ£Î©¸õÊä¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ºÍîÁª¤·¤¿µÄ°÷¤âÁê¼¡¤®ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡²¼Â¼ÇîÊ¸»á
¡Ö1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¡¢¹ñÀ¯¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¡´ÝÀî¼îÂå»á
¡ÖºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÉÕ¤±¤ÆÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢ÅÞ´´Éô¤äÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤é¤ÎÍîÁª¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¡»ÞÌî¹¬ÃË»á
¡Ö¤É¤ó¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Æ¤ëÂ¹ø¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤¬»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¡¸¼ÍÕ¸÷°ìÏº ¸µ³°Ì³Âç¿Ã
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÂç¾¡¤Î¡ËÉ¬¤ºÈ¿Æ°¤¬Íè¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¿Æ°¤¬½Ð¤¿»þ¤Î¼õ¤±»®¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
À¯³¦¤Î¹½¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë²þ³×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬¿ô¤ÎÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
