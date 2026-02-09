¹â»Ô¼óÁê¡¢½°±¡Áªµó¤Ç°µ¾¡¡¡À¯¸¢´ðÈ×¤ò¶¯²½
¡ÊCNN¡Ë½°±¡Áª¤¬8Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£NHK¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Ç¤ÅêÉ¼¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï465µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á310µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Î¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å½é¤á¤Æ¡£Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï340µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¶¯¹ÅÊÝ¼éÇÉ¤Î¹â»Ô»á¤Ï¡¢4¥«·îÂ¤é¤ºÁ°¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À¤È¤·¤Æ¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¶¯¤¤Ï«Æ¯ÎÑÍý¤ä¹ª¤ß¤ÊSNS¤Î³èÍÑ¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÆü¤·¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÈK¡½POP¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥à±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¿Íµ¤¤òÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ç¶áÇ¯¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¤è¤ê¶¯¤¤¿®Ç¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£À¤³¦4°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢ºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¿®Ç¤¤òÍ¸¢¼Ô¤Ëµá¤á¡¢¤½¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÀøºßÎÏ¤Ï¡ÖÌµ¸ÂÂç¡×¤À¤Èµ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»²±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤ò½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©Áê¼ê¤ÎÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢½°±¡¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¡¢µÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤äÊª²Á¹â¡¢±ß°Â¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î°²½¤·¤¿´Ø·¸¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿·¤¿¤Ê¿®Ç¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ä¹Ç¯¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¤Ïºò½©¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬°ìÏ¢¤ÎÁªµó¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ç¼Ç¤¤·¤¿¸å¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²ÈÉãÄ¹À©¤¬º¬¶¯¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï1·î19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Å¤¤·èÃÇ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÏÃ»¤¤ºßÇ¤´ü´Ö¤Ê¤¬¤é°ÛÎã¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Îµ¤¤µ¤¯¤ÇÍ§¹¥Åª¤Ê¸òÎ®¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
½¢Ç¤¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ï¹ñ²È»ØÆ³¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤êµìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
½°±¡ÁªÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬SNS¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¹â»Ô»á¤Ø¤Î¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù»ý¡×¤òÉ½ÌÀ¡£3·î¤ËÊÆ¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢2022Ç¯7·î¤Ë½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¤â¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
·èÃÇÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÈÅÁÅýÅª²ÁÃÍ´Ñ¤Î½Å»ë¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤Ï¼êËÜ¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¸µ±Ñ¼óÁê¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸áÁ°3»þ¤ËÂ¦¶á¤ò½¸¤á¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢²áÌ©¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤â¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤òµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ø¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹¶·â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·³»öÂÐ±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÎ©¾ì¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹Ò¶õÊØ¤ÎÄä»ß¤ä¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¡¢·³»ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£