¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C. 1¡Ý1¡ÊPK1¡Ý4¡Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ê2·î6Æü¡¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¾×·â¥¨¥é¥·¥³¡×¤Ç¿À¸Í2¿Í¤òËÝÏ®
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡É¤¬Ì¥¤»¤¿Ä¶ÀäÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤¬ÈäÏª¤·¤¿²ÚÎï¤Ê¡Ö¥¨¥é¥·¥³¡×ÆÍÇË¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¤¬1ÅÀ¤òÄÉ¤¦30Ê¬¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤À¤¬¡¢¿À¸Í¤ÎDF±Ê¸Í¾¡Ìé¤ÈMFº´¡¹ÌÚÂç¼ù¤Î2¿Í¤ËÁ°¤òºÉ¤¬¤ì¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê¤Î½Å¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ØÁÇÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ë¡È¥¨¥é¥·¥³¡É¤òßÚÎö¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿±Ê¸Í¤Î¸Ô²¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ËÍè¤¿2¿Í¤ò°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤ÎÆÍÇË¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏMFóîÆ£Ì¤·î¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£ÀË¤·¤¯¤âÏÈ³°¤Ë³°¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤Ë¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤â¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Î #¥Þ¥ë¥³¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¡£²ÚÎï¤Ê¥¨¥é¥·¥³¤ÇÁê¼ê2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡×¤ÈÆ°²èÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¼½Ð¤¿¡ª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ÆÊÑ¤ÊÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤³¤ì±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤±¤É¤Û¤ó¤Þ°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿À¸ÍÁê¼ê¤Ë¥¨¥é¥·¥³¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ã¤Þ¡×¡Ö¥Þ¥ë¥³¤Î¥¨¥é¥·¥³°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤ó¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤Ë¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¾×·â¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ï54Ê¬¤ËÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¡£»î¹ç¤ÏPKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µþÅÔ¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¤Îµ±¤¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
