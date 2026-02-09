Intel¤ÈAMD¤ÏÃæ¹ñ¸ÜµÒ¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼CPU¤Î¶¡µëÉÔÂ¤òÄÌÃÎ¡¢Intel¤ÏÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç6¥«·î¤«¤«¤ë¤È·Ù¹ð
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Âç¼ê¤ÎIntel¤ÈAMD¤¬¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¸ÜµÒ¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Intel¤Î°ìÉôÀ½ÉÊ¤ÏÇ¼´ü¤¬ºÇÄ¹6¥«·î¤Ë¤ª¤è¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AI¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢AIÀìÍÑ¥Á¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¼ûÍ×¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¡µëÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¥á¥â¥ê¥Á¥Ã¥×¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥á¥â¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±¤ÎCPU¤âÆ±ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Intel¤ÈAMD¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤¬¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Î¶¡µëÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏIntelÀ½¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼À½ÉÊ¤Î²Á³ÊÁ´ÂÎ¤¬10¡ó°Ê¾å¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¾ðÊó¶Ú¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IntelÀ½¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼À½ÉÊ¤Ï¸ÜµÒ¤È¤Î·ÀÌóÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£
Ãæ¹ñ¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÃÎ¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¡ÖCPUÉÔÂ¤â°ìÃÊ¤È¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AI´ØÏ¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò¤µ¤é¤Ë°²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Intel¤ÎÇä¾å¹â¤Î20¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âè4À¤Âå¤ª¤è¤ÓÂè5À¤Âå¤ÎXeon CPU¤¬ÆÃ¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Intel¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Î½Ð²Ù¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð²ÙÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Ï¡¢Ì¤½èÍý¤Î¼õÃíÊ¬¤¬ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼´ü¤ÏºÇÄ¹6¥«·î¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±CPU¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏIntel¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AMD¤âÆ±ÍÍ¤ÎÄÌÃÎ¤ò¸ÜµÒ¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¶Ú¤¬¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AMD¤Ï°ìÉôÀ½ÉÊ¤ÎÇ¼´ü¤ò8¡Á10½µ´Ö¤Ë±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Intel¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ÇCPU¤Î¶¡µëÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖAI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤¬½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¶¯¤¤¼ûÍ×¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Öºß¸Ë¿å½à¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü(1¡Á3·î)¤ËºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü(4¡Á6·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¶¡µë¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AMD¤â·è»»ÀâÌÀ²ñ¤ÎÃæ¤ÇCPU¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AMD¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖTSMC¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¶¯¸Ç¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸ÜµÒ¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤»¤ë¤È°ú¤Â³¤³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Intel¤ÈAMD¤ÏÀ¤³¦¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼CPU»Ô¾ì¤ò¤Û¤ÜÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UBS¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Intel¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼CPU»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï2019Ç¯¤Î90¡óÄ¶¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤ÏÌó60¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢AMD¤Ï2019Ç¯¤ÎÌó5¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤Ï20¡óÄ¶¤Þ¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Intel¤ÈAMD¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¸ÜµÒ¤ÏAlibaba¤äTencent¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
CPU¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Intel¤ÏÀ½Â¤ÊâÎ±¤Þ¤ê¤ÎÌäÂê¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¤Ç¡¢À¸»º³ÈÂç¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢À½Â¤¤òTSMC¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëAMD¤¬CPU¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢À½Â¤¤òÃ´Åö¤¹¤ëTSMC¤¬CPU¤è¤ê¤âAI¥Á¥Ã¥×¤ÎÀ½Â¤¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£