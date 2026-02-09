ポケモンカフェ（東京・日本橋）、3月23日から改装のため臨時休業。6月下旬まで
【ポケモンカフェ（東京・日本橋）】 3月23日～6月下旬 休業予定 所在地： 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 日本橋髙島屋S.C.東館 5階
ポケモンは東京都中央区日本橋の「ポケモンカフェ（東京・日本橋）」にて、3月23日から6月下旬まで改装のため臨時休業する。
工事の状況により、予告なく休業期間が前後する可能性があるという。営業再開日などの詳細は後日公開予定で、「ポケモンカフェ（大阪・心斎橋）」は通常通り営業する。
「ポケモンカフェ（東京・日本橋）」は日本橋高島屋S.C.東館 5階に展開しているポケモンオフィシャルカフェ。ウッド調の店内で、ポケモンたちに囲まれて食事ができる。
ポケモンカフェ（東京・日本橋）は、店内改装のため、2026年3月23日（月）～6月下旬の期間、臨時休業とさせていただきます。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。