【ポケモンカフェ（東京・日本橋）】 3月23日～6月下旬 休業予定 所在地： 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 日本橋髙島屋S.C.東館 5階

ポケモンは東京都中央区日本橋の「ポケモンカフェ（東京・日本橋）」にて、3月23日から6月下旬まで改装のため臨時休業する。

工事の状況により、予告なく休業期間が前後する可能性があるという。営業再開日などの詳細は後日公開予定で、「ポケモンカフェ（大阪・心斎橋）」は通常通り営業する。

「ポケモンカフェ（東京・日本橋）」は日本橋高島屋S.C.東館 5階に展開しているポケモンオフィシャルカフェ。ウッド調の店内で、ポケモンたちに囲まれて食事ができる。

