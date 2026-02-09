¥»¥Ö¥ó¡¢¥Á¥ç¥³¡ß¤¤¤Á¤´¤Î¿·ºî¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡ÖÎ³¥¶¥¯¥Ã¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×2·î10ÆüÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤«¤é¡¢ÌÀ¼£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE Cacao PROFESSIONALS¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÎ³¥¶¥¯¥Ã¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤ò¡¢2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ³¥¶¥¯¥Ã¡ª¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¥³¥é¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ÖTHE Cacao PROFESSIONALS¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»ÀÌ£¤ÈË§½æ¤Ê¥«¥«¥ª¤Î¥³¥¯¤ÎÄ´ÏÂ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¡£»ºÃÏ¤äÉÊ¼ï¤Î°Û¤Ê¤ë¥«¥«¥ª¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÎ³¥¶¥¯¥Ã¡ª¡×¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥ß¥¥·¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òåÌÌ©¤ËÄ´À°¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸å¤«¤é¥³¥¯¿¼¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
²Á³Ê¡§371±ß¡ÊÀÇ¹þ400.68±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
