LiSA¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤ÌÖ¥½¥Ã¥¯¥¹¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬2·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û38ºÐµ´ÌÇ²Î¼ê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×ÊÒÂÌÖ¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ÄÀÇÉ¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
LiSA¤Ï¡Ö¡ØBLARE FEST.2026¡Ù¤Û¤ó¤ó¤ó¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ªÀä·Ê¤À¤Ã¤¿⋯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖLiSA¡×¤Î¥í¥´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÎÁ°¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£é¬é¯¤Ê¤É¤Î»É½«¤È¥¹¥¿¥Ã¥º¤Î¤Ä¤¤¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¡¢¹õ¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÈÊÒÂ¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤ÎÌÖ¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö°áÁõ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡LiSA¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡õÌÖ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡LiSA¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
