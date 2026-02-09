ZEROBASEONE¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢WAKEONE¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤Ø¡Ö½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/09¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZEROBASEONE¡ÊZB1 ÆÉ¤ß¡§¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¥ï¥ó¡¿Î¬¾Î¡§¥¼¥Ù¥ï¥ó¡Ë¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦WAKEONE¤¬2·î9Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£SEOK MATTHEW¡Ê¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡Ë¤ÈPARK GUN WOOK¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡Ë¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
WAKEONE¤Ï¡ÖZEROBASEONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSEOK MATTHEW¡¢PARK GUN WOOK¤¬Åö¼Ò¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÅö¼Ò¤Ï2023Ç¯¤è¤êZEROBASEONE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢SEOK MATTHEW¤ÈPARK GUN WOOK¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í¤È¤Î½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖZEROBASEONE¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ÈÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÁÃ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏSEOK MATTHEW¡¢PARK GUN WOOK¤¬¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Î¤â¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ëSEOK MATTHEW¡¢PARK GUN WOOK¤¬º£¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤Ë¡¢º£¸å¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¤´´Ø¿´¤È²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBOYS PLANET¡×½Ð±é»þ¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¤ÏMNH Entertainment¡¢¥´¥Ì¥¯¤ÏJellyfish¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ZEROBASEONE¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS PLANET¡×¤ÇßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿9¿Í¤Ç·ëÀ®¡£2023Ç¯7·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·ëÀ®Åö½é¤«¤éWAKEONE¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2Ç¯6¥ö·î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£2026Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°´ü´Ö¤ò2¥ö·î´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
