½°±¡Áª¡¡¼«Ì±Âç¾¡¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é½ËÊ¡¡¡¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÅº¤¨¤Æ...¡Ö¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¡×
2026Ç¯2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¶¯¤µ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡Ù¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¡×
8Æü20»þ²á¤®¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Æ¼Ò¤Î¾ðÀªÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ç·×¤Ç350µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î³«É¼¤¬½ªÎ»¤·¤¿9Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±316µÄÀÊ¡¢°Ý¿·36µÄÀÊ¤È¡¢Í¿ÅÞ¤¬Âç¤¤¯µÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³«É¼Â®Êó¤ò¼õ¤±¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤ÏSNS¤Ç¹â»Ô»á¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅêÉ¼ÆüÁ°¤Ë¹â»Ô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¤¿ÊÆ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÍ¿ÅÞ¤¬¡¢ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅêÉ¼¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡ÖÊÝ¼éÅª¤Ç¤¢¤ê¡Ø¶¯¤µ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂ¡Ù¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï¡¢X¤Ç¹â»Ô»á¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë°¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÁíÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë°µ¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÈÆüËÜ¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢Î¾¹ñÌ±¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤Ç¤Î¤´¾¡Íø¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¤´ÅöÁª¤¬ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤è¤êË¤«¤Ê°ÂÁ´¤ÊÌ¤Íè¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï8ÆüÌë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥á¥í¡¼¥Ë»á¤È¹â»Ô»á¤¬¾Ð´é¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï¹â»Ô»á¤Î¸ª¤Ëº¸¼ê¤òÃÖ¤¡¢º°¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¹â»Ô»á¤â¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Îº¸¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î¤ËÍèÆü¤·¡¢Æü°Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï¡¢¡Ö1·î¤ÎË¬Ìä»þ¤Ë¼õ¤±¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´¿·Þ¤Ï¡¢º£¤â»ä¤Î¿´¤ÈÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ë¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®Ä¹¡¢°ÂÁ´¡¢°ÂÄê¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Î¾¹ñ¤ò·ë¤Ö´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÈÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ§¡¦ÁáÉÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¤´³èÌö¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¥á¥í¡¼¥Ë»á¤È¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô»á¤Ï¡¢G20¤Ç¤â¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£