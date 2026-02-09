ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö11¡óÁ°¸å
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡10.96¡¡6.23¡¡8.80¡¡7.59
1MO¡¡9.90¡¡6.25¡¡8.26¡¡7.24
3MO¡¡9.80¡¡6.55¡¡8.46¡¡7.48
6MO¡¡9.63¡¡6.75¡¡8.54¡¡7.74
9MO¡¡9.60¡¡6.94¡¡8.62¡¡7.88
1YR¡¡9.47¡¡6.95¡¡8.65¡¡7.94
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡9.07¡¡11.13¡¡8.49
1MO¡¡8.76¡¡9.91¡¡8.08
3MO¡¡9.12¡¡9.74¡¡8.20
6MO¡¡9.23¡¡9.77¡¡8.24
9MO¡¡9.33¡¡9.87¡¡8.27
1YR¡¡9.33¡¡9.88¡¡8.27
Åìµþ»þ´Ö10:54¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥É¥ë±ß1½µ´ÖÊª¤Ï11¡óÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü
