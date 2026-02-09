¤¢¤Î¥ô¥©ー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÊ³Æ®Å¹¡×¤òÀ¸²Î¾§¤ÇÁ´ÎÏ±þ±ç¡ª ¤Ê¤ë¤ß¡õ²¬Â¼Î´»Ë¡õËÌÛê¥¢¥Ê¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª
¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎRover¤ÈMOCA¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤ë2·î9Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡£
¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö±þ±ç¥½¥ó¥°¡×¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤¿²á¤®¤ë¤Ê¤ó¤Ð¤ÎÊ³Æ®Å¹¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î£²¿Í¤¬Á´ÎÏ±þ±ç¤¹¤ë¡ª
£±¸®ÌÜ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Ç¤â¾¯¤·´×»¶¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¾Æ¤¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¡£ÌÀ¤ë²á¤®¤ëÅ¹¼ç¡¦¥Ù¥¤¥Ùー¤µ¤ó¤¬1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤Ç¡È¥³¥Ê¥â¥ó¡É¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥Ù¥¤¥Ùー¤µ¤ó¤¬Êú¤¯Ì´¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ù¥¤¥Ùー¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Rover¤ÈMOCA¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¸²Î¾§¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ë¤ß¤È²¬Â¼¤â¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ª
Ê³Æ®Å¹£²¸®ÌÜ¤Ï¡¢¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤â¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤éÄÌ¤¦ÁÏºîµï¼ò²°¡£Å¹¼çÉ×ºÊ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¡¢Å¹¤âÏ¢ÆüÂçÀ¹¶·¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢µÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇÆ¯¤¯£²¿Í¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡£ÁáÄ«¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤éÊÄÅ¹¸å¤Þ¤Ç¡¢Å¹¼çÉ×ºÊ¤ÎÄ¹¤¤£±Æü¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂÎÎÏ¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ë¡¢¥Ù¥êー¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Ç®¾§¤·¥¨ー¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼Î´»ËMC¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ20Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£