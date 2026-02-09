¥èー¥èー¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ö±¿Ì¿¤Î´¬Ìá»Î¡×ÌÚÂ¼É÷ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×Âè2´ü±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
2·î8Æü ¸ø³«
¡¡¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¡Ö±¿Ì¿¤Î´¬Ìá»Î¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÌÚÂ¼É÷ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¤È¶¦¤Ë¥èー¥èー¤ò¤¹¤ë¥Õ¥êー¥ì¥ó¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾ºî¤Ï²¿ÅÙ¤«¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Þ¥ó¥¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯VOL.3¡Ö±¿Ì¿¤Î´¬Ìá»Î ´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡ª¡×¤Î¥Úー¥¸
¡Ú±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡Û- ¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¸ø¼° (@FRIEREN_PR) February 8, 2026
