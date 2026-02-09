º£ÅÙ¤Ï²¶¤ÎÈÖ¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè88ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¡£µóÆ°ÉÔ¿³¤ÊÃÓÂô¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÚÂè88ÏÃ¡Û 2·î9Æü ¸ø³«
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï2·î9Æü¡¢mmk»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Î¥ä¥Ä¤¬¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ë¡×Âè88ÏÃ¡Ö½çÈÖ¡×¤ò¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè88ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ý¤¬¥¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Èô¤Ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃÓÂô¡£¤½¤Î¸å¤â¹¾¸ý¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ÇµóÆ°ÉÔ¿³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Èà½÷¤â²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
(C)mmk¡¿¾®³Ø´Û