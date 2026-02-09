½°±¡Áª¡¡ÉÚ³ß»á¡¦Ê¡¸¶»á¡¦Â¼²¬»á¤¬ÅöÁª¡¡¸æË¡Àî»á¤ÏÈæÎãÉü³è¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï57.38¡ó¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¯¡¡½©ÅÄ
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¿Íµ¤¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½©ÅÄ1¶è2¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬½©ÅÄ3¶è¤ÎµÄÀÊ¤ò»à¼é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¿Í¤¬ÍðÎ©¤·¤¿½©ÅÄ1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÚ³ßÇîÇ·»á¤¬6Ëü5,940É¼¤ò½¸¤á¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6²óÏ¢Â³¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¡¡ÉÚ³ßÇîÇ·»á
¡Ö¹ñ¤ØÍ×Ë¾¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍ×Ë¾¤¹¤ë¡£¸©¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸©¤Ç¤ä¤ë¡£»Ô¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï»Ô¤Ç¤ä¤ë¡£Í½»»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ½©ÅÄ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ç¤¹¤Í¥ªー¥ë½©ÅÄ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¡Ê¡¸¶½ß»Ì»á
¡Öº£ÅÙ¤ÏÁªµó¶è¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¡¢¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤«¤é¤³¤Î¹ñ¤¬¤Þ¤µ¤ËÎ©Ë¡¤È¤¤¤¦²áÄø¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æº£»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÎÐÀîµ®»Î»á¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÎÉü³èÅöÁª¤â¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¡ÎÐÀîµ®»Î»á
¡Ö½©ÅÄ¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Þ¤º¼êÃÊÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤¦¤·¤¿¤´»Ù±ç¤Ø¤Î¾¯¤Ê¤«¤é¤º²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ3¶è¤Ï7²óÌÜ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬½é¤á¤Æ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂ¼²¬ÉÒ±Ñ»á¤¬2,510É¼º¹¤ÇµÄÀÊ¤ò»à¼é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÏ¢Â³¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢ÅöÁª¤Ï4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±¡¡Â¼²¬ÉÒ±Ñ»á
¡ÖÃÏÊý¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÃÏÊý¤«¤é½Ð¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸æË¡Àî¿®±Ñ»á¤Ï2²óÏ¢Â³¤ÇÈæÎãÉü³è¡¢8²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¡¡¸æË¡Àî¿®±Ñ»á
¡Ö¸·½Í¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤é°ì¤«¤é½ÐÄ¾¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼¤Þ¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¡£
ÅêÉ¼Î¨¤Ï57.38¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¡¢1Ç¯4¤«·îÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.06¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢Àï¸åºÇÄã¤À¤Ã¤¿2014Ç¯¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÄã¤µ¤Ç¤¹¡£
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Î³ä¹ç¤Ï38.5¡ó¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£