ÆüËÜ£Ã£Í£Ë¤¬ÂçÉýÂ³¿¡¢±ß°Â±Æ¶Á¤Ç£²£¶Ç¯£³·î´ü·Ð¾ïÍø±×Í½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡ÆüËÜ£Ã£Í£Ë<6958.T>¤¬ÂçÉýÂ³¿¤·ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò£¹£¶£°²¯±ß¤«¤é£¹£¸£°²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ£²¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ò£´£±²¯±ß¤«¤é£´£¹²¯±ß¡ÊÆ±£±£±¡¥£´¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á°Äó¤È¤¹¤ë°ÙÂØ¥ìー¥È¤ò£±¥É¥ë¡á£±£µ£µ±ß¡Ê½¾ÍèÍ½ÁÛ£±£´£µ±ß¡Ë¤Ø¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè£³»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë³°²ß·ú¤ÆºÄ¸¢ºÄÌ³¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦°ÙÂØº¹±×¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£·£³£°²¯£³£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×£³£²²¯£¶£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£³¡¥£³¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¼çÍ×¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤È¥¿¥¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÀ¸»º¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬ÄãÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£´～£±£²·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£·£³£°²¯£³£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³¡¥£³¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×£³£²²¯£¶£·£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£´£³¡¥£³¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¼çÍ×¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¤È¥¿¥¤¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÀ¸»º¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯Î¨¤¬ÄãÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS