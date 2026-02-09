¥Þ¥óC¥À¥á²¡¤·ÃÆ¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëMF¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡Ä¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¸µÆ±Î½»×¤¤¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡×
[2.8 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë 1-2 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C]
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï8Æü¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÃíÌÜÂÐ·è¤Ç2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤ËÁê¼êMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¤ä¤äÊ£»¨¤Ê»ö¾Ý¤¬È¯À¸¡£FW¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¸µÆ±Î½¤Î¼¡Àá½Ð¾ìÄä»ß¤ËÆ±¾ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾45+10Ê¬¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤âÁ°Àþ¤Ë¾å¤²¤ÆCK¤ò¹Ô¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£MF¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤¬Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤â¤Ä¤ì¹ç¤Ã¤¿Ëö¤ËÎ¾¼Ô¤È¤â¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ë·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬VAR¤¬²ðÆþ¤·¤Æ¼ç¿³¤¬±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤Î¼êÁ°¤Ç¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤À¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ËÎ¾Áª¼ê¤¬¿¯Æþ¤¹¤ëÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀè¤Ë¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÏ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Î¾õ¶·¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ç¿³¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢Àè¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÏ¤ó¤À¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤äÊ£»¨¤ÊÈ½Äê¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Àè¤Ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¤â¤Î¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤ë¤È¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀè¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤âÉ¬Á³Åª¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âºÇ½ªÈ×¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Î¥ê¡¼¥É¤¬2-1¤«¤é3-1¤Ë¹¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤è¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÏÂà¾ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¼¡Àá½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÅÀ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤«¤¨¤Ã¤Æ¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼ç¿³¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¼¡Àá½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÈà¤òµ¤¤ÎÆÇ¤Ë»×¤¦¡×¤È»×¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÈ½Äê¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£¡Ö¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤µ¤Ì£¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
