¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¡ª¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤À¤ï¤êÎäÅàÊÛÅö¤Ç¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¤ò
¡Ö¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ ÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¡¦ÎäÅà⾷ÉÊÉô⾨Æþ¾Þ ¥×¥Á¥Ç¥ê¥«¡¡¡ÖÀäÉÊ¡ª¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬¼«Ëý¤ÎÆÚ³Ñ¼Ñ¡×À¹¤êÉÕ¤±¥¤¥á¡¼¥¸
µ¢Âð¤·¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È»®¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÅàÊÛÅö¤ÎÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤Î¡Ö¥×¥Á¥Ç¥ê¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡Ökanau(¥«¥Ê¥¦)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥¯¥¹ ÁÚºÚ¡¦¤Ù¤ó¤È¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤ÎÀìÌç²È¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²óÆþ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥×¥Á¥Ç¥ê¥«¡×¤ÎÆÚ³Ñ¼Ñ¤È¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ökanau¡×¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áª¤Ð¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÆþ¾Þ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ
¢£¡Ö¥×¥Á¥Ç¥ê¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÖÀäÉÊ¡ª¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬¼«Ëý¤ÎÆÚ³Ñ¼Ñ¡×
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò±£¤·Ì£¤Ë¤·¤¿ÆÚ³Ñ¼Ñ¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤Û¤í¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë½À¤é¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÉûºÚ¤Ë¤Ï·Ü¤ÈÇòºÚ¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¡¢ÂçÆ¦¤ÈÏ¡º¬¤Î¤ª¤«¤«ÏÂ¤¨¤òÅº¤¨¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ökanau¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡Ö4¼ï¥Á¡¼¥º¤È¤¤Î¤³¤ÎÇ»¸ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¥Á¥ã¥Ä¥Í¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î¹á¤ê¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤Ò¤È»®¤Î¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤Ç¤¹¡£ÉûºÚ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤µ¤ê¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¤È¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Á¥¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¼Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á18.9¥°¥é¥à¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý10.2¥°¥é¥à¤È±ÉÍÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£
¢£²È¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¡¢ËÜ³Ê¤ÎÌ£¤ò
¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤±ÉÍÜ¤ÈËþÂ´¶¤ò¹Í¤¨¤¿ÎäÅàÊÛÅö¤ÎÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤â¹â¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿©»ö¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö·¿¥È¥ì¡¼¤ÇÎäÅà¸Ë¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¦kanau¡§¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¶¯²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º
¡¦¥×¥Á¥Ç¥ê¥«¡§ËèÆüÂ³¤±¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜ¤È²Á³Ê¤òÎ¾Î©
¡¦¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§¹ñ»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ(²Ã¹©ÉÊ¤Ï¹ñÆâ²Ã¹©¡¢Ä´Ì£ÎÁÅù¤Ï°ìÉô³°¹ñ»º¤ò´Þ¤à)
¡¦¤½¤èÉ÷¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¿©´¶¡§³ú¤àÎÏ¤ä°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¸þ¤±
Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤ÎÊÛÅö¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÎäÅàÊÛÅö¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¡¢¿©Íß¤òº¸±¦¤¹¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2¾¦ÉÊ¤¬Æ±»þ¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅàÊÛÅö¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¡¢¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤«¤Ä¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç±ÉÍÜ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö¼Ò¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËË»¤·¤¤Êý¤Û¤É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤¬¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÄ²³è¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤ÀÎäÅàÊÛÅö¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ÊÎäÅàÊÛÅö¤³¤½¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤â¡ÈÅü¼ÁÀ©¸Â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¸Â³¦¡É¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ì¤Æ¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ëÎäÅàÊÛÅö¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÃ¤Ï°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ò¡È¥«¥¿¥Á¡É¤Ë¤·¤¿ÎäÅàÊÛÅö¡Ökanau¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤¦¤¾¡£
ÎäÅàÊÛÅö¤Ï¡¢¡Ö¼êÈ´¤¡×¤ä¡ÖÈó¾ï¿©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È»®¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¿©¤Î¤½¤èÉ÷¡×¤ÎÎäÅàÊÛÅö¤ò¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
