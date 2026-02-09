»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿åÅû¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë
Ä«¤Î¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÅû¤Ë°û¤ß¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë»þ´Ö¡£¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¥³¥Þ¤¬ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¿åÅû¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¸«¤Æµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¡×¡¢¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Öb.box(¥Ó¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¡×¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡£2026Ç¯1·î29Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¡¼¤µ¤ó¡¦¥·¥ó¥Ð¡¦¥Ð¥ó¥Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò¥Ü¥È¥ë¤Ë
¥Ü¥È¥ë¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¡£¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Ë¥×¡¼¤È¥Ï¥Ë¡¼¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¡ÖWinnie the Pooh¡×¡£¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë¥µ¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥Ð¤ÎÉ½¾ð¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡ÖLion King¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥ó¥Ó¡×¤«¤é¤Ï¡¢¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ËÁð²Ö¤È¥Ð¥ó¥Ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬°¦¤é¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖBambi¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥È¡¼¥ó¤Î¿§¤Å¤«¤¤¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë
²Á³Ê¡§4730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¥«¥é¡¼Ì¾¡§Winnie the Pooh¡¿Lion King¡¿Bambi
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ19.9¥»¥ó¥Á¡ß±ü¹Ô8.5¥»¥ó¥Á¡ßÉý7.5¥»¥ó¥Á
½Å¤µ¡§270¥°¥é¥à
ÊÝÎä¸úÎÏ¡§ºÇÄ¹8»þ´Ö
ÊÝ²¹¸úÎÏ¡§ºÇÄ¹6»þ´Ö
ÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¡¿¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡¿¥·¥ê¥³¡¼¥ó
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î29Æü(¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡¿¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)
°ìÈÌÈ¯Çä¡§2·î20Æü(¶â)¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨BPA¡¢¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ëÎà¡¢¤ª¤è¤ÓPVC¥Õ¥ê¡¼¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ(Ç®¸»¤«¤éÎ¥¤·¤Æ»ÈÍÑ)
¢£¥Ó¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤ÎÆÃÄ§
b.box¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3ÁØÃÇÇ®¹½Â¤¤ÇÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹µ¡Ç½¤âËÜ³ÊÇÉ¡£Îä¤¿¤¤°û¤ß¤â¤Î¤ÏºÇÄ¹8»þ´Ö¡¢²¹¤«¤¤°û¤ß¤â¤Î¤ÏºÇÄ¹6»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢±àÀ¸³è¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç³«¤¯¥Õ¥¿¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¼«Á³¤Ê³ÑÅÙ¤Ç°û¤á¤ë¥¹¥È¥í¡¼¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÎÎ¾Î©¤ò³ð¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤â¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¤ÏBPA¡¢¥Õ¥¿¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ëÎà¡¢PVC¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤°ÂÁ´ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï12¥«·î¡Á¡£¿©Àöµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£b.box¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
b.box(¥Ó¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹)¤Ï2007Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀß·×¤È¡¢¿Æ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¹©É×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥·¥Ã¥Ô¡¼¥«¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤ª¿©»ö¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ü¥È¥ë¤â¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢°û¤ß¤â¤Î¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦1ËÜ¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¿·ºî¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ü¥È¥ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢±àÀ¸³è¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤â¤â¤Ã¤È¾Ð´é¤Ë¡£µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·ºî¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
@Disney¡¿ ©2025 Disney. Based on the "Winnie The Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
Ê¸¡áº£ÅÄ¹á