¡ÚWBC¡Û´Ú¹ñ¡¢¥±¥¬¿Í¤À¤é¤±¤Ç¡ÈÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¡É¡¡09Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤ËÁá¤¯¤â°Å±À
2026Ç¯WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹µ¤¨¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¡È°Ì´¤ÎÏ¢º¿¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç4¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÉé½ý·ç¾ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï2·î6Æü¡¢WBC¤òÀï¤¦´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏÅê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê2¿Í¡¢ÆâÌî¼ê7¿Í¡¢³°Ìî¼ê6¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤â4¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¡È´°Á´ÂÎ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ê¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤Ï1·îÃæ½Ü¡¢´Ú¹ñÂÚºßÃæ¤ËÅà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤Îç§ÃÇÎö¤ÎÉé½ý¤ò¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤ÏÌó4¡Á5¥«·î¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤â¡¢1·î¤Î¸Ä¿ÍÎý½¬Ãæ¤ËÏÆÊ¢¤Î¶ÚÆù¡ÊÆâÊ¢¼Ð¶Ú¡Ë¤òÉé½ý¤·¡¢4½µ´Ö°Ê¾å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆâÌî¿Ø¤Î¼çÎÏ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡Ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤âºÇ½ª¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤ÏºÇ¶á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¼Â»ÜÃæ¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹µ¤¨¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃÊ³¬¤ÇÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¤·¤¿¡£1·î30Æü¤Î»þ¤è¤êÄË¤ß¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¡Á7Æü¤ÏµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡£¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÊWBC¤Ç¡ËÀµ¾ï¤Ê»Ñ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¤Ïº£·î6Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡Ö±¦¸ª¤Ë±ê¾É¤¬¤¢¤êÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ê¾É´ÉÍý¤ÈµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦½ê¸«¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö±ê¾É´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢9Æü¤Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥¥ã¥ó¥×¤ØºÆ¹çÎ®¤·¤¿¸å¡¢¿ôÆüµÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Éé½ý¤Î°Ì´¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8Æü¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤éºÆ¤ÓÉé½ý¤ÎÊó¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÊá¼ê¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Ï¼éÈ÷Îý½¬Ãæ¤Ë±¦¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ÂÇËÐ¤¬È¯À¸¤·¡¢¸½ÃÏÉÂ±¡¤Ç¤ÎXÀþ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦¼êÂè4»Ø¡ÊÌô»Ø¡Ë¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£3¡Á4½µ´Ö¤È¤¤¤¦½ê¸«¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÏWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êá¼ê¿Ø¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤Î2¿Í¤Î¤ß¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç²ñ¤Þ¤Ç1¥«·î¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¥Á¥§¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áª¼ê¸òÂå¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢3·î5Æü¤Ë¥Á¥§¥³¡¢7Æü¤ËÆüËÜ¡¢8Æü¤Ë¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¢9Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
