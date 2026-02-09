ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ªÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìÅÀÅêÆþ¤·¤¿¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥³ー¥Ç¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion / Requiem¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢2·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¥Þ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢ー¥¹¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤·¤¿Áõ¤¤¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¿¡ÚÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯timelesz¥á¥ó¥Ðー
¢£¥ß¥ê¥¿¥êー¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ
¼Ì¿¿¤ÎÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¥«¥Ã¥È¥½ー¤Ë¡¢¥°¥ìー·Ï¤Î¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥åÁíÊÁ¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ïー¥¯¥Ù¥¹¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Â¸µ¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¤Ç°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¢ー¥¹¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â·×»»¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ýー¥º¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëÎ©¤Á»Ñ¡£¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¸«¿ø¤¨¤ëÉ½¾ð¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ªー¥é¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯timelesz¥á¥ó¥Ðー
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬timelesz¥á¥ó¥Ðー¤È1ÂÐ1¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¥Èー¥¯¡É¤ËÄ©Àï¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
µ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¸¶²Å¹§¤¬¡Ö¤ª¤©¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¶Ã¤¯¤È¡¢¸åÎó¤Ë¤¤¤¿¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¤¹¤°¤µ¤Þµ¯Î©¡£Á°Îó¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤È»ûÀ¾Âó¿Í¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£