Àî½Å¡¢º£´üºÇ½ª¤ò°ìÅ¾2¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¡¢ÇÛÅö¤â16±ßÁý³Û
¡¡Àîºê½Å¹©¶È <7012> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.1¡óÁý¤Î658²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î820²¯±ß¢ª900²¯±ß(Á°´ü¤Ï880²¯±ß)¤Ë9.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ2.3¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î599²¯±ß¢ª679²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï743²¯±ß)¤Ë13.4¡óÁý³Û¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬19.4¡ó¸º¢ª8.6¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î150±ß¢ª166±ß(Á°´ü¤Ï150±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.5¡óÁý¤Î437²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î820²¯±ß¢ª900²¯±ß(Á°´ü¤Ï880²¯±ß)¤Ë9.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ2.3¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î599²¯±ß¢ª679²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï743²¯±ß)¤Ë13.4¡óÁý³Û¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬19.4¡ó¸º¢ª8.6¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î150±ß¢ª166±ß(Á°´ü¤Ï150±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.5¡óÁý¤Î437²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹